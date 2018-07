Caia de boca no verão

Arma poderosa de sedução, o batom é o melhor amigo da mulher. Não há TPM ou mau humor que um lábio colorido não disfarce. Você pode estar péssima, mas ninguém precisa saber disso, certo? Se estiver bem, melhor ainda! De um gloss suave a um vermelho intenso, a boca feminina diz muito sobre o estado de espírito da mulherada. E o melhor: os batons agora não só maquiam, como também tratam a pele. A Dermage, por exemplo, acaba de lançar a Make Up Skincare, um conceito de maquiagem inteligente. Os batons da coleção têm chá verde e vitamina E, para prevenir o envelhecimento precoce dos lábios. A linha Coral Me Wild, da Revlon, também oferece lipsticks com fórmula enriquecida com vitaminas e uma tal de tecnologia ?LiquiSilk?, que garante (dizem) lábios sedosos. Os batons da Tracta têm, além de óleo de prímola, FPS 15, para proteger dos efeitos nocivos do sol. Metallic, a nova coleção da Avon, também oferece hidratação e proteção solar. Tudo de bom, né?