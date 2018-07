Cafeína e exercício contra câncer de pele

Pesquisa sugere que adicionar uma ou duas xícaras de café à rotina de exercícios físicos aumenta a proteção contra câncer de pele. A combinação elevou em até 400%, em camundongos, a destruição de células pré-cancerosas que tinham sido danificadas pelos raios ultravioleta do Sol, de acordo com uma equipe de pesquisadores da Universidade Rutgers. O estudo está na edição de hoje da Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).