Caetano rebate críticas de Tom Zé

O cantor Caetano Veloso rebateu ontem as críticas do músico Tom Zé, que em seu show no último domingo refutou o elogio de Caetano a seu CD Estudando a Bossa Nova. "Disse que não quer cair nos braços do grupo baiano agora e que quando estava passando necessidade ninguém o ajudou. Uma maluquice, eu adoro o Tom Zé", disse Caetano. "Quando saiu o Se (CD de Caetano), ele escreveu um artigo elogiando, eu não reclamei. Não sei porque eu não posso elogiar o disco dele. Aliás, não elogiei muito, elogiei um pouquinho."