Cadela é resgatada grávida e ganha ensaio fotográfico de gestante; confira

Skittles foi resgatada nas ruas e ganhou ensaio de gestante. Foto: Instagram/@gatewaypets

Uma cadela com traços de pitbull foi resgatada nas ruas de St. Louis, Missouri, por um abrigo local. Desde o fim de janeiro, o Gateway Pet Guardians, compartilha a história de Skittles - nome de um doce famoso nos Estados Unidos escolhido para a cachorra - nas redes sociais.

Assim como fazem com todos os animais resgatados, os funcionários do abrigo contaram a história da pet no Instagram e no TikTok para aumentar a chance de adoção. Dessa vez, o vídeo viralizou e chegou a 2 milhões de visualizações.

O que chamou a atenção foi a doçura da cadela, que chegou grávida ao abrigo e ganhou uma sessão de fotos de sua maternidade. A repercussão foi tanta que os internautas começaram a pedir atualizações sobre o estado de saúde da mamãe e dos filhotes, que nasceram poucos dias após o resgate.

Skittles deu à luz seis filhotes mas, segundo o abrigo, dois morreram. Como ela está amamentando, os bebês ainda não estão disponíveis para a adoção.

Além de fazer sucesso nas redes sociais, ao mostrar a rotina de resgate e cuidados com os animais, o Gateway Pet Guardians tem um site em que é possível fazer doações e conferir os animais disponíveis para adoção.

Confira o vídeo do ensaio: