Cada casa, uma história

Em qualquer família brasileira, independentemente da origem, a noite de Natal sempre segue o padrão tradicional da igreja católica: os familiares se reúnem na casa dos avós, a comida não foge da dobradinha tradicional peru e tender, quando o sino alerta para a meia-noite, os convidados se reúnem em forma de roda, onde é feita uma oração e, sem perder tempo, logo em seguida, a troca de presentes é realizada. Feliz, a turma toda se abraça, se despede e a celebração pelo nascimento de Jesus está prestes a terminar. Porém, quem acreditou na história - que parece ser de Papai Noel - de que em todos os lares do Brasil a comemoração de Natal acontece dessa forma, está enganado. O roteiro da festança nem sempre é o mesmo, mas, na maioria dos casos, a intenção de ser uma noite agradável ao lado de pessoas queridas, sim. O porteiro José Luiz Pereira, de 44 anos, é um bom exemplo de que há comemorações distintas. Como sempre trabalhou no período da noite, há mais de 20 anos não passa a noite de Natal ao lado de seus familiares. ?Da portaria, vejo as pessoas entrando e saindo com vários presentes e fico lembrando da minha família em casa. No começo, achava estranho e sentia falta das minhas meninas. Mas como não tem jeito, me contento com a comemoração que criamos?, conta. Suas duas filhas gêmeas, Ana Lúcia e Ana Maria, de 19 anos, e a esposa Ana Maria Pereira, de 42 anos, tiveram de armar um esquema para passar o Natal ao lado do pai. ?A nossa ceia é antecipada. Antes de ele sair de casa, jantamos, trocamos os presentes e recebemos a bênção do nosso pai. Já nos acostumamos. É o trabalho dele?, revela Ana Maria. No ano passado, a professora de inglês Pryscilla Paiva, de 26 anos, perdeu o pai e não estava no clima de passar o Natal ao lado de sua família. Seu namorado, Diego Lekich, de 23 anos, que é consultor de vendas, preparou uma surpresa para a amada. Contratou uma empresa especializada em eventos e mandou buscá-la de helicóptero. O destino? Uma suíte presidencial de um hotel. ?Queria jantar com uma pessoa especial, que não desgrudou de mim quando eu mais precisava. Esse dia tem uma ligação muito forte com a família, quis tirar isso?, lembra a professora. Ao que tudo indica, a idéia de passar o dia 24 de dezembro longe da família deu certo. Hoje, provavelmente, Pryscilla e Diego estão bem longe de São Paulo. O Natal não será tão luxuoso como o do ano passado, mas os pombinhos não vão se desgrudar novamente. ?Vou repetir a dose e passar somente com o meu namorado. Vamos acampar, mas sem helicóptero?, revela Pryscilla. Natal de quem não tem Natal ?O Natal é um momento de estar ao lado das pessoas que participaram da sua vida durante todo o ano e que acreditaram no seu sucesso. Por isso, adoro passar com a minha família e os meus amigos?, afirma a gerente geral de comunicação Fernanda Carvalho, de 44 anos. Em sua 14ª edição, Fernanda é a responsável pela reunião batizada de Natal de quem não tem Natal. O encontro - que acontece na sua casa - visa abrigar os amigos mais próximos que não têm onde passar a ceia. ?Alguns dos meus amigos não têm os pais vivos ou a família mora longe. Quando percebi isso, resolvi chamá-los para passar a ceia comigo e eles adoraram a idéia?, conta a gerente geral de comunicação. Festeira, ela toma frente de toda a decoração e do que será servido durante o jantar para mais de 20 pessoas. A relações públicas Roberta Mello Olga, de 45 anos, é uma das amigas de Fernanda que participa assiduamente da ceia. ?Depois que meus pais morreram e minha irmã parou de me chamar para a ceia, fui convidada pela Fernanda e adorei. Me senti super à vontade logo de cara. Aliás, me senti mais à vontade na casa da minha amiga do que na da minha irmã?, revela Roberta. Na festa Natal de quem não tem Natal não é preciso levar presentes caros. O importante é ter uma lembrancinha para todos os convidados. Além disso, o encontro foge das regras de um Natal considerado tradicional. Não há oração. ?É menos hipócrita. Quando passava com a família, todo mundo dava as mãos e, logo que acabávamos de rezar, começavam as discussões?, afirma a relações públicas. Tradicionalíssimos Na família Pansica, a tradição natalina é seguida à risca e, claro, parentada é o que não falta. A dona da farra é Vera Pansica, de 58 anos. Apaixonada por tudo que remete ao Natal, desde criança a dona de casa fazia peças decorativas natalinas. ?Usava a casca do ovo para fazer um Papai Noel. Colava algodão e desenhava o rosto dele. Era lindo?, lembra Vera. Hoje, ela confessa que é vidrada no bom velhinho. ?Vou ao shopping e fico perto dele ouvindo os pedidos das crianças. Sonho com ele sempre. Eu amo o Papai Noel.? Recheada de enfeites, a casa de Vera, de acordo com os seus dois filhos, Fábio, de 33 anos, e Flávia, de 27 anos, e o marido José, de 63 anos, parece uma loja de enfeites. ?Sempre enfeitei a casa. Meus filhos sempre falam que exagero. Tenho vários enfeites espalhados pelos cantinhos da casa e um presépio lindo?, conta a dona de casa. Religiosa, a família não dispensa o momento de agradecer os bons momentos vividos durante o ano. ?Tenho duas tias que são freiras e sempre fazemos uma roda, rezamos, agradecemos o ano e, no final, alguém sempre solta: ?Viva Jesus?. Aí, cantamos parabéns para ele. Assim, ninguém esquece o real significado do Natal, que é o nascimento de Jesus?, revela a jornalista Flávia.