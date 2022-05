Cachorro pega ônibus para acompanhar tutor nas aulas e conquista internet

Farofa se tornou um cãozinho muito famoso ao acompanhar seu tutor no ônibus para o colégio. Foto: Instagram / @jmichelgaliassi

Com quase 400 mil visualizações no TikTok, Farofa se tornou um cãozinho bem famoso. Ele viralizou durante o mês de abril após um motorista de ônibus compartilhar um vídeo do cãozinho seguindo o tutor no ônibus para acompanhá-lo nas aulas.

Farofa mora com o seu tutor em Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. Sempre que o estudante saía de casa para pegar o ônibus e ir para as aulas no Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT), era seguido por seu melhor amigo. O motorista do ônibus que transporta estudantes foi o primeiro a se afeiçoar por Farofa. “E eu que dou carona para um garotão todos os dias de graça?!”, publicou o motorista, Jean Michel nas redes sociais.

Não demorou muito até que todo o ônibus esperasse ansiosamente o momento em que o cachorrinho entrava no ônibus e sentasse num cantinho já reservado para ele. Segundo Jean, Farofa é amado por todos os passageiros, que cuidam dele durante a viagem. “Ele vai bem tranquilo, sentadinho.”

Farofa começou a acompanhar o tutor nas aulas depois da pandemia, ele não aguenta ficar em casa sem o amigão. Apesar de ter feito muitos amigos, ele precisou deixar essa rotina quando o IFMT proibiu a sua entrada na instituição.