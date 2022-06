Cachorro mostra habilidades e faz sucesso em times de beisebol

O labrador Ripken faz sucesso no meio esportivo nos EUA. Foto: Instagram/@ripkenthebatdog

O cachorro Ripken, um labrador de 5 anos, tem feito sucesso no meio esportivo e mostrado suas habilidades no beisebol desde filhote. O pet participa de três equipes, sendo duas de beisebol e uma de futebol americano, e atua buscando bastões e sendo chutador oficial.

"Durante o período fora de temporada entre 2019 e 2020, o Durham Bulls contratou Ripken para a equipe como seu Bat Dog oficial e até teve um dia de autógrafos", disse a tutora de Ripken, Melissa O'Donnell, ao site The Dodo. "Pouco depois, a pandemia de covid-19 chegou e cancelou a temporada da Liga Menor de Beisebol", contou.

O cachorro começou a carreira em agosto de 2021 e agora busca tacos de beisebol para o Durham Bulls, o time do estado da Carolina do Norte, e o Holly Springs Salamanders, onde começou sua carreira no time da liga de verão.

Além disso, Ripken recebeu uma oferta como chutador oficial do time de futebol americano do estado da Carolina do Norte. "Ele recuperou o chute em todos os jogos em casa na última temporada. Ele agora é um atleta de esporte duplo", disse Melissa.

A tutora do pet ainda contou que o talento é hereditário, já que o pai de Ripken era um ex-jogador do time de futebol da Boise State University.

Melissa também disse que, no tempo livre, o cachorro gosta de ficar ficar no quintal, caminhar pela floresta ou ficar deitado ao lado do irmão mais velho, Bruschi. "Ele também joga T-ball com as crianças [pegando seus tacos], implora por massagens na barriga e corre para a geladeira toda vez que ouve o dispensador de gelo", contou.