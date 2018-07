Bufê de pratos frios

Todos os nutricionistas e endocrinologistas são unânimes em afirmar que, para uma boa dieta alimentar, o ideal é não dispensar a entrada antes do prato principal, e dar prioridade a uma salada farta. Começar a refeição com um sabor e qualidade pode ser mais surpreendente do que muitas pessoas imaginam. No bufê do restaurante Badebec, por exemplo, a chef Marcela Tulmann exibe toda sua criatividade em composições como terrine de abobrinha e ricota com molho de mostarda e mel (veja receita ao lado), salada de cevadinha com fios de palmito pupunha, salada de rúcula e lascas de manga com broto de feijão, entre outras invenções, que fazem toda diferença par a o paladar da clientela. Muitas casas aproveitam a primavera para incluir no cardápio pratos mais fresquinhos e leves, como o tartar de beterraba, salmão gravlax e coalhada seca que a chef Renata Braune, do restaurante Chef Rouge, acaba de incluir no menu sazonal da temporada, válido no almoço e no jantar. No Josephine, a clientela de bacanas da Vila Nova Conceição também é adepta de uma saladinha com grelhados, e a oferta de pratos frios de entrada por lá é farta e generosa. Carpaccio do Josephine Bistrô ingredientes Lagarto 12 fatias bem fininhas Molho básico: azeite de oliva 4 colheres vinagre 2 colheres (sopa) mostarda 8 colheres (sopa) alcaparras 2 colheres (sopa)azeitonas verdes picadas 1 xícara sal a gosto queijo parmesão para salpicar Saladas: alface americana, alface roxa, radicchio e rúcula a gosto preparo Misture os ingredientes do molho, com exceção do queijo parmesão, que deve ser polvilhado por último. Disponha as fatias de carpaccio no prato (conforme sugerido na foto), de modo que uma fatia não cubra muito a outra. Derrame o molho sobre o carpaccio e polvilhe o parmesão. Acrescente por cima a salada e sirva imediatamente. Tartar de beterraba, salmão gravlax e coalhada seca do Chef Rouge ingredientes Beterrabas cozidas 2 coalhada seca 4 colheres (sopa) filé de salmão 200g sal 1 colher (sopa)açúcar 1colher (sopa) dill a gosto azeite 1 colher (sobremesa)sal, pimenta e ciboulette a gosto preparo Dois dias antes : colocar o salmão para marinar numa mistura de sal, açúcar e dill. Leve à geladeira, com um peso sobre o peixe, que deve permanecer hermeticamente fechada. Um dia antes: Retire o excesso de água da marinada e continue com o peixe fechado na geladeira. Antes de usá-lo, retire o excesso de água, mais uma vez. No dia do uso: Lamine o salmão finamente, corte a beterraba em mini cubos e tempere com sal e azeite. Montagem: No fundo de uma taça, coloque a beterraba, decore com o salmão em lâminas e coloque uma colher de coalhada seca , sem esconder o salmão. Regue tudo com fio de azeite e salpique com ciboultte. Terrine de abobrinha e ricota com molho de mostarda e mel ingredientes Terrine: abobrinhas pequenas 2 ricota fresca 400g queijo parmesão ralado 100g azeite extra virgem 100ml hortelã a gosto sal a gosto raspas de limão Molho: mostarda amarela 300g mel 100g azeite extra virgem 50ml grãos de mostarda e hortelã p/decorar preparo Terrine: corte as abobrinhas e doure no azeite. Misture a ricota,o queijo parmesão, a hortelã picada e tempere com sal a gosto. Unte a forma com o papel filme. Monte a terrine intercalando as fatias de abobrinha e a mistura de ricota. Deixe em geladeira de um dia para outro e no momento de desenformar, use as abas de papel filme para retirar a terrine de dentro da forma. Molho: misture a mostarda e o mel, misturando com a ajuda de um garfo. Vá colocando o azeite e mexendo sempre. Tampe e leve para gelar até o momento de servir. Decore com grãos de mostarda e ramos de hortelã.