BTS subirá ao palco na Coreia do Sul pela primeira vez desde início da pandemia

A boy band sul-coreana BTS fará os primeiros shows para seus fãs locais desde o início da pandemia de coronavírus, com três shows na capital Seul no mês que vem, informou a agência do grupo nesta quarta-feira.

Os shows, parte da turnê Permission to Dance on Stage, que foi interrompida pela pandemia, serão no Estádio Olímpico de Seul nos dias 10, 12 e 13 de março, e também serão transmitidos ao vivo, segundo a Bit Hit Music.

“Gostaríamos de agradecer a todos os fãs por esperarem pacientemente por um show presecial na Coreia”, disse a empresa em sua plataforma de fãs online, Weverse. Desde a estreia em 2013, a banda tem liderado uma mania global de K-Pop com músicas e danças cativantes e animadas, bem como letras e campanhas sociais destinadas a impulsionar os jovens.

A banda de sete membros fez história em novembro, tornando-se o primeiro grupo de artistas asiáticos a ganhar o prêmio principal no American Music Awards.

O último show do grupo para os fãs sul-coreanos foi em outubro de 2019, alguns meses antes do surgimento do coronavírus.