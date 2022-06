BTS lança coletânea 'Proof' com três músicas inéditas; ouça

BTS lançou 'Proof', álbum antológico em comemoração aos nove anos de carreiras. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Nesta sexta-feira, 10, o BTS lançou uma coletânea de músicas em comemoração aos nove anos de carreira. O álbum antológico Proof reúne sucessos do grupo sul-coreano ao longo desse tempo.

O projeto é dividido em três CDs e inclui três músicas inéditas: Run BTS, Yet To Come e For Youth. Ao todo, são 48 canções, mas apenas 35 estão disponíveis nas plataformas de streaming - as outras 13 deverão ser disponibilizas em breve pela produtora.

O trabalho chega meses antes da possível partida do grupo para o serviço militar, que é obrigatório na Coreia do Sul. Contudo, existe a possibilidade de que eles sejam isentos do serviço, mas ainda não foi confirmada.

Ouça Proof:

O single Yet To Come ganhou um videoclipe. Apenas o teaser da canção chegou a quebrar um recorde no YouTube, se tornando a prévia de vídeo que chegou em 1 milhão de visualizações mais rapidamente. O tempo foi de 7 minutos.

Já o clipe foi lançado às 1h da manhã (horário de Brasília) desta sexta-feira, 10, e antes das 9h já acumulou mais de 24 milhões de visualizações e está em #6 nas músicas em alta do Brasil. Assista: