Bruna Tenório, a campeã de desfiles

Dos 30 desfiles femininos desta São Paulo Fashion Week, ela desfilou para 26. Abriu a apresentação de Ronaldo Fraga, é considerada a aposta da temporada por Lorenzo Merlino. Bruna Tenório, olhinhos puxados e um jeito mais balançado de desfilar, tem apenas 17 anos e foi a garota que mais subiu às passarelas nesta 22ª edição. Com currículo meteórico, que inclui desfiles para Dolce & Gabbana e Versace, ela mora em Nova York com a mãe, que abandonou a vida de consultora para empresariá-la. Chegou apenas com o ?básico do básico? do inglês, mas já se vira bem. Até fevereiro, morava em Maceió, sua cidade natal. Lá, um booker viu suas fotos numa pequena agência e decidiu arriscar, até porque a jovem já havia sido desclassificada em cinco concursos de new faces. ?Já tinha desistido?, revela. A sorte mudou em São Paulo, onde ficou pouco tempo até seguir para China, Hong Kong, Milão, Paris, Mônaco, Londres. Desde que estourou, Bruna só conseguiu passar 19 dias em Maceió, sem contar a festa de Natal. E, além da saudade do pai, dos dois irmãos e do namorado César, diz que a carreira também traz dias de um corre-corre danado, como nesta semana, em que dormiu quatro horas por noite. Cansada, ela às vezes põe o iPod nos ouvidos para não ser incomodada. Aproveita para ouvir Ivete Sangalo, Babado Novo e outros grupos de axé, que adora. E até quando isso vai? ?Carreira de modelo é imprevisível, igual jogador de futebol. Não gosto de pensar no passado nem no futuro.?