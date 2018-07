Bronzeamento artificial pode causar câncer

Os raios UVA das cabines de bronzeamento artificial, até agora considerados como "provavelmente cancerígenos", foram classificados como "cancerígenos" pelo Centro Internacional de Pesquisa do Câncer (Circ), a agência da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a doença. A conclusão, de um grupo de 20 especialistas de 9 países, foi divulgada ontem. Desde 1992, os raios solares ultravioleta (dos tipos A, B e C), assim como os raios UVA artificiais, figuravam no nível 2 da classificação. Mas, com as pesquisas recentes, o Circ decidiu elevar todos os raios ultravioleta ao nível 1, significando que eles são cancerígenos. "Uma análise concluiu que, quando a exposição aos raios UVA artificiais começa antes dos 30 anos, o risco de melanoma (a forma mais agressiva de câncer de pele) aumenta em 75%", disseram os cientistas. E raios artificiais também poderiam causar câncer numa membrana dos olhos. Dermatologistas celebraram a decisão, mas não defenderam a proibição das cabines de bronzeamento. "A solução não é proibir, mas informar", disse Georges Reuter, presidente do Sindicato Francês de Dermatologistas. "É o momento de regular o setor", completou Nina Goad, da Associação Britânica de Dermatologistas.