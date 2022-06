Brett Tuggle, tecladista do Fleetwood Mac, morre aos 70 anos

Brett Tuggle, tecladista do Fleetwood Mac, morreu em decorrência de complicações de um câncer. Foto: Instagram/@jonathancainofficial

Brett Tuggle, tecladista da banda Fleetwood Mac desde 1992, morreu neste domingo, 19, aos 70 anos em decorrência das complicações de um câncer.

O filho do artista, Matt Tuggle, confirmou sua morte à revista Rolling Stone. "Ele era muito amado por sua família", disse. "Sua família estava com ele durante todo o tempo de sua doença. Ele era um pai adorável. Ele me deu música na minha vida". Tuggle também deixa uma filha, Michelle.

Ele tocou teclado em todas as turnês do Fleetwood Mac de 1997 a 2017. Além disso, Tuggle trabalhou com outros músicos e bandas como Jimmy Page, David Coverdale, John Kay, Steppenwolf, Tommy Shaw, Mitch Ryder e Detroit Wheels.

O músico australiano Rick Springfield, com que Tuggle já trabalhou, lamentou a morte em uma publicação no Instagram: "Nosso doce Brett Tuggle foi para casa. Que Deus abençoe seu belo espírito."