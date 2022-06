"Break My Soul": Primeira música do novo álbum de Beyoncé causa fervor na internet

Novo álbum de Beyoncé, 'Renaissance', chega às plataformas digitais em julho. Foto: CBS/Handout via REUTERS

Poucas horas após o lançamento, a música de estreia do novo álbum da cantora Beyoncé já foi classificada pelos brasileiros como um hit dançante. “Break My Soul” foi divulgada na madrugada desta terça-feira, 21, e causou fervor na internet.

A primeira faixa do álbum Renaissance chegou nas plataformas digitais depois de seis anos do último lançamento icônico de Bey, Lemonade, lançado em 2016. A cantora fez um anúncio inusitado para divulgar a canção. Ela compartilhou na bio do seu perfil oficial no Instagram.

Muitas pessoas comentaram que a canção representa uma nostalgia em relação a músicas que nasceram antes do boom do TikTok. “É o que a nossa geração mais sente falta hoje. Dançar mexendo o corpinho na pista sem precisar fazer passinho”, escreveu a influencer Camilla de Lucas em sua conta no Twitter. O assunto ficou entre os mais comentados na rede.

Ludmilla e Anitta também comemoraram o novo hit. “Meu Deus, eu amo essa mulher demais. Eu tô surtando”, festejou Ludmilla. Já a girl from Rio, fez um trocadilho com um dos trechos da música.

Literally broke my soul... this song so fuckin goooooood... wowwwwwwwwww #beyonce — Anitta (@Anitta) June 21, 2022

O suspense começou no dia 9 de junho, quando Beyoncé apagou fotos nas redes sociais. A partir daí, fãs e seguidores passaram a especular sobre o real motivo. Não demorou para ela divulgar que o mistério nada mais era do que uma estratégia de marketing para lançar Renaissance, com previsão para o dia 29 de julho.

BEYONCÉ A PRIMEIRA ARTISTA DO MUNDO A ANUNCIAR SINGLE E ALBUM PELA BIO DO INSTAGRAM - JA TEMOS UM FEITO NA ERA pic.twitter.com/vVbevwSS73 — LEMONUDO (@lemonudo1) June 20, 2022