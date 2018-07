Brasileiros com mais de 100 anos serão 45,4 mil em 2010

A população centenária vem aumentando no País e poderá chegar a 45,4 mil pessoas em 2010, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). É quase o dobro do total de brasileiros com 100 anos ou mais de idade registrado no Censo Demográfico de 2000, quando eram 24.576 pessoas. Na divulgação dos resultados preliminares da contagem da população realizada neste ano, que excluiu os 129 municípios mais populosos, o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eduardo Pereira Nunes, destacou a questão da longevidade. Somente nos municípios pesquisados, a maioria com até 170 mil habitantes, foram encontrados cerca de 10 mil centenários. Nunes atribuiu o resultado às "campanhas e programas de saúde". Segundo a economista Ana Amélia Camarano, coordenadora da Área de População e Cidadania do Ipea, projeções indicam que haverá 25,6 mil mulheres e 19,8 mil homens centenários em 2010. Ela cita os benefícios na área da saúde como um dos pontos que contribuíram para o aumento da expectativa de vida, mas lamentou a falta de incentivos para a formação de geriatras. "Precisamos ampliar ainda mais o acesso a serviços de saúde e formar mais geriatras. Copacabana, por exemplo, não tem um posto de saúde com geriatra", afirmou. Com 147 mil habitantes, o bairro - que concentra a maior proporção de idosos no Estado do Rio - tinha 35 pessoas com 100 anos ou mais de idade em 2000, segundo o IBGE. Elas representavam 0,023% da população do bairro naquele ano. No País, os 24.576 centenários eram 0,014% da população de 169,8 milhões em 2000. A maior concentração proporcional foi registrada em Vila Flor, no Rio Grande do Norte: 0,27%. Em números absolutos, São Paulo é o primeiro, com 1.193 centenários na capital: 0,011% da população. O Rio vem em seguida. Com a população vivendo mais, um dos problemas é a Previdência. Segundo Ana Amélia, aproximadamente 9,2 mil homens e 12,4 mil mulheres com 100 anos ou mais recebiam algum benefício da Seguridade Social em 2000. Mantida a mesma proporção, seriam pagos 17,6 mil benefícios a homens e 22,4 mil a mulheres em 2010, segundo a economista. MATURIDADE Clara Kelman é uma ucraniana naturalizada brasileira que chegou ao Brasil em 1927. Atualmente, mora em Copacabana, no Rio. "Só agora, com maturidade, vejo que poderia ter feito mais do que fiz. O que me dá alegria são os meus filhos", afirma ela. Ao ser questionada se teria uma dica de como se manter saudável até sua idade, respondeu que caminhar muito e ter uma alimentação saudável fazem a diferença. "(Leon) Tolstoi (escritor russo, autor de Guerra e Paz e Anna Karenina) era vegetariano", lembrou. "O segredo é ser simples, natural e tratar bem os outros, igualmente, sempre com a mesma cortesia." A filha, a artista plástica Sônia Tomzhinski, contou que a mãe sempre leu muito e nunca alterou a voz para falar com os filhos. "É uma pena que eu não possa dizer algo mais, porque o futuro é imprevisível. Muito obrigada pela visita", disse Clara.