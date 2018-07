Brasileiras têm filhos cada vez mais cedo, revela estudo

A mulher brasileira está tendo filhos cada vez mais cedo. Também é cada vez maior a porcentagem de mulheres que mantêm a primeira relação sexual aos 15 anos. Juntas, essas duas informações explicam o fato de 53% dos bebês brasileiros nascerem, em 2006, de mães com idade entre 19 e 24 anos. Esses dados são destaque da 3ª Pesquisa Nacional de Demografia da Saúde da Mulher e da Criança. O estudo, com a evolução desses dados entre 1996 e 2006, foi feito pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e apresentado anteontem em Brasília. Em 1996, a pesquisa do Cebrap mostrava que, na faixa etária entre 15 e 19 anos, 11,5% das mulheres entrevistadas admitiram ter tido a primeira relação sexual aos 15 anos. Na pesquisa de 2006, essa porcentagem pulou para 32,6%. Por causa disso, também nessa faixa etária, a porcentagem de meninas que se declaravam virgens caiu de 67,2% para 44,8%. Nesses dez anos (1996-2006), esse comportamento sexual influiu claramente nas estatísticas sobre gravidez. Os 22 anos e meio da idade (mediana) em que a mulher tinha o primeiro filho caíram para 21 anos. E por causa da experiência sexual precoce, também cresceu o número de meninas que, na faixa etária entre 15 e 19 anos, engravidou e tem hoje pelo menos um filho vivo: eram 3% em 1996; são agora 5,8%. Mas o porcentual de mulheres com idade entre 15 e 19 anos que está ou esteve alguma vez grávida é hoje de 9,6%. A pesquisa revela ainda que a porcentagem de mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) obesas passou de 9,7% para 16%. Pelo menos 52% das entrevistadas apresentaram circunferência de cintura de 80 centímetros. As porcentagens são praticamente iguais em todas as regiões do País, o que revela um problema disseminado de forma homogênea.