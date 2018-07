Brasil registra 58 casos de gripe suína

O Ministério da Saúde confirmou ontem mais quatro casos de gripe suína - três em São Paulo e um no Distrito Federal. No País, o número de infectados chega a 58, outros 73 suspeitos estão sob análise. Dois pacientes de São Paulo se contaminaram dentro do País, os outros foram infectados no exterior. Os quatro estão em tratamento e passam bem. Na quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que a disseminação da doença no mundo atingiu o nível de pandemia.