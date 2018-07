Brasil pede a Argentina informações sobre casos

O aumento do número de casos de gripe suína no Brasil levou o Ministério da Saúde a adotar mais duas medidas. Preocupado com as taxas de mortalidade da doença acima do normal na Argentina, o governo encaminhou à Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) um pedido de informações sobre a epidemia no país vizinho. Além disso, o governo vai recomendar que pacientes com quadro mais grave de gripe - mesmo aqueles que não vieram do exterior - passem a ser submetidos a testes para detecção do H1N1. As taxas de mortalidade da gripe suína na Argentina são atualmente de 1,64% - um índice bem acima do mundial, que é de 0,4%. O porcentual preocupa por causa, principalmente, da proximidade e do grande trânsito entre os dois países. A Argentina já é o principal local de provável infecção dos casos importados da gripe suína. Dos 680 pacientes confirmados, 235 haviam visitado recentemente aquele país. Em seguida, EUA, com 81 casos, e Chile, com 33. O diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, Eduardo Hage, afirma que as altas taxas de morte podem ter três causas. Um colapso no atendimento hospitalar daquele país, um número ainda falho na detecção de casos ou, o mais preocupante, a mutação do vírus. "Somente esse terceiro aspecto poderia trazer alguma influência para o Brasil", afirmou Hage. "Mas não há nada, nenhum indício que mostre que lá o vírus sofreu uma mutação." Com o pedido de informações à Opas, encaminhado quinta-feira, o Brasil quer ter certeza de que esse risco está descartado. MAIS 55 CASOS O Ministério da Saúde confirmou mais 55 casos da gripe, 45 deles no Rio Grande do Sul. Os outros casos são de Piauí (3), Santa Catarina (3), Alagoas (1), Distrito Federal (1), Paraná (1) e Sergipe (1). O total é de 680. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre anunciou que vai atender pacientes com suspeita de gripe em duas barracas cedidas pela Aeronáutica a partir de hoje, 24 horas por dia. E exames comprovaram que a causa da morte de um engenheiro mecânico americano de 58 anos, ocorrida na sexta, em um hospital em Montenegro, não está associada à gripe suína. Em Minas, três escolas suspenderam as aulas, afetando mais de 3 mil alunos. Em Brasília, foi diagnosticado o primeiro caso no Congresso, o de uma funcionária da presidência da Câmara. Ela esteve na Argentina. COLABORARAM DENISE MADUEÑO, ELDER OGLIARI e IVANA MOREIRA BALANÇO 680 é o total de casos da gripe suína confirmados no Brasil desde 8 de maio, quando foi identificado o primeiro paciente no País 45 dos 55 novos casos foram observados no Rio Grande do Sul