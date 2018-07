Brasil lança campanha para aumentar segurança em cirurgia

O Ministério da Saúde lança amanhã em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, um projeto para tornar mais seguras as cirurgias realizadas no País. Batizada de Cirurgias Seguras Salvam Vidas, a campanha prevê a distribuição de protocolos médicos com informações sobre procedimentos corretos e boas práticas para todos os hospitais brasileiros. Em 2007, eles foram responsáveis por 5,6 milhões de operações e, até setembro deste ano, 2,7 milhões. No mundo, estima-se em mais de 230 milhões de intervenções todos os anos. A campanha é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) e nasceu de uma parceria com a Escola de Saúde Pública de Harvard, nos EUA, e mais de 200 associações médicas internacionais e ministérios da Saúde. Em agosto, o ministério brasileiro e o Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC)aderiram ao programa, que começa agora a ser divulgado. Os cuidados são divididos em check lists realizadas em três etapas. Pré-operatório, pós-operatório e durante a cirurgia e podem evitar problemas como traumas e disfunções adquiridas. "Não temos dados dos eventos adversos que ocorrem no País, mas sabemos que é um número grande no mundo todo", diz o presidente do CBC, Edmundo Ferraz. Não informar expressamente aos membros da equipe médica o procedimento que será realizado,deixar de conferir os instrumentos utilizados - antes e depois das operações para garantir que nada tenha sido deixado dentro do paciente - e a falta de identificação da pessoa que passa pela cirurgia são os problem mais comuns apontados, mas podem ser prevenidos. "Quanto maior for a adesão a esses cuidados, menores são as probabilidades de algum evento adverso", diz Roberto de Queiroz Padilha, diretor de ensino do Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio. ACREDITAÇÃO Por mais básicas que pareçam algumas informações, por vezes é o não cumprimento dos procedimentos mais simples que costuma causar mais problemas para os pacientes. A acreditação hospitalar é uma forma de prevenção. Porém, ainda não é realidade na maioria dos serviços de saúde. "Existem hospitais que já passaram por processos de acreditação e trabalham com o controle e alguns métodos para contabilizar as intercorrências", diz a superintendente do Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), Maria Manuela Alves dos Santos. Segundo ela, a iniciativa não tem o objetivo de estabelecer comparações entre os hospitais, mas alertá-los para a importância de regras rígidas de segurança. "É uma ação educativa, importante para as próprias instituições", diz.