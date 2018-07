Brasil estará em ''''banco de mieloma''''

Há 17 anos, o hematologista americano Brian Durie se dedica à luta pelo diagnóstico precoce de um tipo de câncer que terá 20 mil novos casos neste ano em seu país: o mieloma múltiplo. A doença se desenvolve na medula óssea, com o crescimento descontrolado de células plasmáticas, causando dores ósseas, anemia, problemas renais e fraturas. As infecções também são freqüentes, consequência do comprometimento do sistema imunológico. Durie trabalha desde 2003 no projeto de um banco de DNA de pacientes com a doença. O objetivo da coleta é acelerar as pesquisas relacionadas ao tratamento e alcançar a cura. Batizado de Bank on a Cure, já coletou amostras do DNA de mais de 15 mil pacientes em 17 países. Fundada no Brasil pela administradora de empresas Christine Jerez Telles Battistini, a IMF Latin America planeja a inclusão de pacientes brasileiros no projeto de Durie. Filha de uma ex-paciente, Christine estima que, no próximo ano, isso se torne realidade. Com a experiência acumulada à frente da organização no Brasil, ela afirma que o diagnóstico tardio ainda é o maior problema para os pacientes brasileiros. Em 2005, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) registrou 1.839 mortes causadas pelo mieloma no País Em entrevista por e-mail, Durie - que esteve no Brasil no início do mês - fala sobre os avanços obtidos no tratamento do mieloma múltiplo e revela sua preocupação com o diagnóstico tardio da doença no País. Como funciona o banco de DNA ''''Bank on a Cure''''? É um projeto no qual o DNA de pacientes com mieloma é estudado. Cada paciente é diferente. Essas diferenças explicam tanto a suscetibilidade ao desenvolvimento da doença como as respostas e toxicidades aos tratamentos. É importante mencionar que temos dados demonstrando que a incidência de mieloma está aumentando em todo o mundo. Em 2007, esperamos que sejam diagnosticados 20 mil novos casos nos Estados Unidos. Há dois anos, tínhamos 15 mil novos casos ao ano. Hoje vemos pessoas entre 20 e 40 anos com mieloma, como nunca vimos antes. A idade média dos pacientes está diminuindo. Quais os primeiros resultados? Os resultados até o momento são animadores e incluem a identificação do porquê de alguns apresentarem doença óssea severa, a identificação dos pacientes com alto risco de trombose e neuropatia e a identificação dos pacientes que têm mais chance de se beneficiar de terapias específicas, como o autotransplante. Hoje, quais são as perspectivas do tratamento e sobrevida dos pacientes com mieloma múltiplo? Desde 2000, com a introdução de uma nova classe de drogas, que são completamente diferentes da quimioterapia tradicional (os pacientes não apresentam queda de cabelo, náuseas e têm uma qualidade de vida melhor), houve uma significativa melhora nos resultados dos tratamentos. Hoje, espera-se que mais de 90% dos pacientes respondam ao tratamento inicial e a sobrevida aumentou em dois anos. Qual é o principal problema para o diagnóstico do mieloma? Nos Estados Unidos, o mieloma tem sido diagnosticado cada vez mais cedo. Aproximadamente 30% dos pacientes são diagnosticados antes de apresentar qualquer sintoma. A maioria dos pacientes brasileiros é diagnosticada em estágios avançados da doença. Uma sugestão seria a inclusão de eletroforese de proteínas séricas (um exame de sangue) nos exames de rotina. Se há dor óssea, ela também não deve ser ignorada. Uma dor lombar, por mínima que seja, deve ser investigada. Raios-X podem não mostrar problemas. Então pode ser necessário fazer uma tomografia ou ressonância magnética. E não se deve ignorar a anemia. Ela precisa ser investigada. Quais as perspectivas para o desenvolvimento de ''''medicamentos sob medida'''' para o mieloma? A terapia customizada é certamente um objetivo. No momento, a melhora geral para todos os subgrupos de pacientes é o principal alvo. Pacientes de baixo risco, com bom prognóstico, serão provavelmente os primeiros com chance de serem curados com as novas combinações. Pacientes de alto risco provavelmente vão requerer abordagens mais específicas. Em quanto tempo poderemos falar sobre a cura dos pacientes com mieloma? Agora é possível dizer que o mieloma é uma ''''doença crônica'''' se tratada adequadamente. Talvez possamos alcançar a cura em cinco ou dez anos.