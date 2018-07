Brasil entra na era do robô-cirurgião

Ainda neste ano, brasileiros começarão a ser operados sem que sejam tocados pelos médicos. Quem utilizará os bisturis e as pinças serão robôs, comandados de longe por cirurgiões. Esses supercomputadores marcarão a entrada do Brasil na era da cirurgia robótica. Mais informações no site Os primeiros robôs foram importados pelos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, de São Paulo. Começarão a operar assim que o equipamento receber o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Não deve demorar, pois a tecnologia Da Vinci - esse é o nome comercial - já está em uso, segundo o fabricante americano, em mais de 300 hospitais dos cinco continentes. O supercomputador se divide em duas máquinas. A primeira é o robô propriamente dito, com quatro braços finos e longos. Na ponta de um deles, há uma câmera. Na ponta dos outros três, as pinças cirúrgicas. No corpo do paciente são abertas minúsculas incisões, de cerca de 1 cm, por onde entram os braços. A segunda máquina é uma espécie de controle remoto, operado pelo cirurgião. O médico vê o corpo do paciente num visor e comanda o robô usando uma luva especial. Cada movimento é fielmente imitado pelo computador. À primeira vista, parece uma videolaparoscopia com auxílio de computador. De fato, a operação robótica tem todas as vantagens das cirurgias minimamente invasivas. Como o bisturi não faz grandes cortes, a perda de sangue é menor, o organismo fica menos exposto a bactérias que causam infecções e a recuperação é rápida e menos traumática. Mas a operação robótica vai além. É muitíssimo mais precisa: a máquina imita os movimentos do cirurgião anulando os tremores naturais da mão humana; o médico pode ver o órgão operado em zoom; e a imagem é tridimensional, diferentemente do monitor de TV da videolaparoscopia, que fornece imagens em duas dimensões, ou seja, sem a profundidade. COSTELAS INTACTAS Atualmente, o Da Vinci é usado principalmente em cirurgias urológicas, cardíacas, ginecológicas e gástricas. Mas a tendência é que seu uso seja ampliado, como ocorreu com a videolaparoscopia, inicialmente utilizada apenas na retirada da vesícula. "No futuro, as cirurgias com robô deverão acabar com as laparoscópicas", prevê Miguel Srougi, urologista no Hospital Sírio-Libanês e professor na USP. Com o robô, o médico consegue chegar ao coração para fazer uma ponte de safena sem abrir o peito do paciente nem serrar o osso que une as costelas. Na correção de um estreitamento de ureter (canal que liga o rim à bexiga), o cirurgião retira o pedaço com defeito e "costura" uma ponta normal à outra. O zoom do robô permite que isso seja feito com fios extremamente finos, o que a laparoscopia não consegue. É um avanço importante, pois uma sutura mal feita pode permitir a saída de urina e, assim, levar a um novo estreitamento do ureter. Na cirurgia de retirada da próstata, o zoom do robô permite ao médico enxergar os nervos ligados à ereção e evitar que sejam extirpados juntamente com o órgão. Na cirurgia tradicional, há maior risco de o paciente ficar sexualmente impotente. Os braços do robô conseguem repetir todos os movimentos da mão humana - são mais versáteis que as pinças da laparoscopia - e em diferentes escalas. Numa microcirurgia, é interessante que a máquina avance 1 mm cada vez que o médico mexer 5 cm. Outra vantagem é o fato de o médico trabalhar com mais conforto. "As operações podem durar horas", diz Riad Younes, diretor clínico do Sírio-Libanês. "O equipamento nos permite trabalhar sentados, com os braços apoiados. É menos desgastante." Médicos dos hospitais paulistanos acabaram de chegar dos EUA, onde testaram o Da Vinci durante três dias. "É mais fácil aprender a fazer a cirurgia robótica do que a videolaparoscopia", compara o urologista José Roberto Colombo Jr., do Albert Einstein. No caso da laparoscopia, um cirurgião se sente seguro depois de mais ou menos 80 operações. Na robótica, 20 no máximo. CONVÊNIOS MÉDICOS A tecnologia, porém, tem seus inconvenientes. O primeiro é o preço. Cada robô custa perto de US$ 1,8 milhão (R$ 3,5 milhões) - o equivalente a 155 carros populares -, sem contar o material descartável e a manutenção do aparelho. Ainda não se sabe quanto o paciente brasileiro terá de desembolsar. Nos EUA, planos de saúde cobrem o procedimento. Além disso, certas cirurgias exigem que o médico apalpe o órgão operado, principalmente quando envolvem tumores grandes. Nesses casos, não há como escapar da cirurgia aberta. A máquina foi idealizada para que médicos operassem soldados feridos a distância, sem enfrentar os campos de guerra. Em 1999, dois hospitais dos EUA adquiriram os primeiros robôs.