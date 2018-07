Brasil é líder em energias limpas, diz ONU

O segundo relatório Tendências Globais de Investimentos em Energia Sustentável, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), traz o Brasil como líder em investimentos em energias renováveis para a América Latina. "O Brasil acumulou quase todos os investimentos em energias renováveis na região", afirmou Achim Steiner, vice-secretário-geral da ONU e diretor executivo do Pnuma. Segundo os dados, os investimentos de 2008 em energias limpas superaram os feitos em fontes de combustíveis fósseis pela primeira vez na história. O valor de 2008, de US$ 155 bilhões, representa quatro vezes os investimentos feitos em energias limpas em 2004. Eólica e solar foram os setores que apresentaram o maior crescimento no período.