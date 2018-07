Brasil busca certificação para exportar genéricos

O Brasil quer certificar o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para poder vender medicamentos genéricos às principais agências da Organização das Nações Unidas. Nos últimos meses, um intenso trabalho diplomático busca o reconhecimento internacional do laboratório. Nesta semana, a Fiocruz anunciou a produção da versão genérica do anti-retroviral Efavirenz, a partir de 2009, e o início dos estudos para o preparo de outro medicamento antiaids - o Tenofovir. Hoje, as agências da ONU são as que mais compram remédios no mundo, principalmente para o tratamento da aids e o combate à malária. Por ano, bilhões de dólares são gastos por essas entidades para comprar dos melhores fornecedores e distribuí-los por meio de projetos espalhados por todo o mundo. "A produção que se anuncia no Brasil é algo muito positivo. Há amplo espaço no mercado para produtos que venham do Brasil. Mas eles precisam passar primeiro pelo processo de pré-seleção, garantindo a segurança dos produtos", afirmou ao Estado a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan. Jorge Bermudez, secretário-geral da Unitaid, a central da ONU para compra de remédios, disse que a direção da Farmanguinhos já deixou claro que conseguir a certificação é uma das metas do laboratório. "Será algo muito importante. A exportação é o próximo passo natural para a Fiocruz." Segundo Bermudez, o presidente da Fiocruz, Paulo Buss, esteve em Genebra tratando do assunto. O laboratório brasileiro já fornece uma série de produtos para vários países. Mas, para participar das grandes licitações internacionais, a certificação de cada produto é indispensável. Há poucos meses, inspetores e especialistas americanos e europeus estiveram no Brasil visitando a Farmanguinhos. O objetivo era realizar uma primeira checagem da segurança e qualidade do laboratório. CONCORRÊNCIA Agora, o País terá de começar um longo trabalho burocrático para ter a certificação. Um departamento específico da OMS está encarregado de qualificar os remédios aptos a disputar licitações internacionais. Mas o processo é também alvo de muita pressão comercial e diplomática. Nesta semana, o governo americano anunciou que estava banindo mais de 30 genéricos da indiana Ranbaxy - a maioria antibióticos e remédios contra o colesterol - por deficiências de qualidade. A empresa rebateu: "A companhia respondeu a cada uma das exigências americanas nos últimos dois anos." A Ranbaxy havia ganho contrato milionário com o governo americano para suprir o programa de distribuição de remédios a países pobres da África. ENTENDA Produção: a Fiocruz pediu 3.ª-feira o registro do genérico do anti-retroviral Efavirenz, remédio antiaids que será produzido no Brasil após quebra de patente, em 2007 Distribuição: a previsão é de que os primeiros lotes comecem a ser distribuídos em meados de 2009 Preço: o Ministério da Saúde garante que o medicamento terá um custo "competitivo" com o genérico importado hoje da Índia Novas apostas: a Fiocruz estuda produzir o Tenofovir e o Ritonavir