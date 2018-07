Brasil ataca UE por série de apreensões

O Brasil denunciou ontem a União Europeia à Organização Mundial do Comércio (OMC) por apreensão e destruição de remédios genéricos despachados por farmacêuticas da Índia para países em desenvolvimento. A polêmica começou quando, em dezembro, 500 quilos do genérico Losartan importados pelo Brasil foram apreendidos no porto holandês de Roterdã e reenviados à Índia. O que o Brasil denuncia agora é que o incidente não foi isolado. Mais de uma dezena de apreensões foram registradas na Europa em 2008. Em metade dos casos, a carga foi destruída. Peru, Nigéria e Colômbia são alguns dos afetados. "Não se trata de um incidente menor. As autoridades holandesas não têm o direito de fazer isso", afirmou o embaixador do Brasil na OMC, Roberto Azevedo. Índia, China, Argentina, todos os países africanos e outros países em desenvolvimento apoiaram ontem a denúncia brasileira.