Morreu na sexta-feira Gisele Pereira de Souza, de 27 anos, internada em uma UTI, em Santos (SP), com suspeita de botulismo. Eduardo Silva Nascimento, de 28 anos, também internado, teve alta no mesmo dia. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda resultado de análises do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e do centro de vigilância epidemiológica de Santos.