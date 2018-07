Bônus para docente vigora em SP

O governador José Serra (PSDB) sancionou ontem o projeto de lei que fixa o pagamento de um bônus para professores e funcionários das escolas estaduais paulistas cujos alunos atingirem metas de desempenho da Secretaria da Educação. Cerca de 300 mil funcionários podem receber o benefício, que deve custar ao governo cerca de R$ 500 milhões. A proposta foi aprovada na semana passada pela Assembléia Legislativa apesar dos protestos do sindicato dos professores (Apeoesp), que vê na bonificação uma maneira de punir os docentes, em vez de premiá-los. O bônus será pago no início de 2009, em duas parcelas. Se as metas forem 100% alcançadas, os funcionários receberão o total do bônus: 20% dos 12 salários mensais, ou seja, 2,4 salários mensais a mais. Se a escola atingir 50% de sua meta, seus funcionários receberão 50% do bônus. Funcionários das escolas que conseguirem superar a meta receberão valor extra, podendo ter acréscimo de 20% do bônus. No total, docentes e funcionários poderão receber até 2,9 salários mensais extras. SIMONE IWASSO