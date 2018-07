Bônus eleva nota de menos de 1%

Menos de 1% dos alunos que participaram do Programa de Avaliação Seriada da USP (Pasusp) foi aprovado na primeira chamada graças à bonificação recebida na nota da Fuvest. O Pasusp, que consiste em uma prova aplicada no 3º ano do ensino médio, foi criado no ano passado para favorecer o ingresso de alunos de escolas públicas. O programa gerou divergências com a Secretaria de Estado da Educação. O ponto de discórdia foi a necessidade de criar um novo exame em vez de usar o Saresp - avaliação anual feita para alunos da rede pública. O Pasusp é uma das ações do Inclusp, o programa da USP instituído a partir de 2007 para conceder bônus na Fuvest a alunos da rede pública. Do total de 48 mil estudantes do ensino médio inscritos, 7.868 fizeram a prova em novembro do ano passado. Desses, 5.182 prestaram a Fuvest e 736 passaram para a segunda fase. Dos 117 convocados para matrícula na primeira chamada, 55 não passariam se não fosse pelo somatório dos bônus recebidos, segundo relatório do impacto das medidas de inclusão divulgados ontem pela universidade. Pelo Pasusp, eles tiveram um acréscimo médio de 1,59% na nota, por serem de escolas públicas obtiveram mais 6% e pelo resultado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) receberam mais uma pontuação. No total, os estudantes aprovados tiveram, em média, acréscimo de 9,5% no resultado final. Antes da divulgação dos dados, o Pasusp já estava ameaçado. Isso porque, conforme mostrou o Estado no mês passado, o governo não deverá fechar convênio com a USP para que a prova seja feita novamente. A secretária estadual da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, afirmou que a rede não vai mais financiar a realização do exame, que custou R$ 35 por aluno (R$ 1,75 milhão no total) e teve uma abstenção de mais de 83%. Procurada pela reportagem ontem, a pró-reitora de graduação da USP, Selma Garrido Pimenta, não quis comentar os resultados e a decisão da secretária. CRESCIMENTO Atualmente, de acordo com os dados divulgados ontem, os estudantes que vieram das escolas públicas representam 29,26% do total de alunos - um crescimento de 15% em relação aos ingressantes do ano passado, quando houve uma queda na participação da rede pública, menor até mesmo do que em anos anteriores à criação do Inclusp (mais informações nesta pág.). Na avaliação da universidade, esse crescimento tem conseguido reverter a tendência de queda da participação de estudantes da rede pública na USP - esta edição de 2009 do vestibular, por exemplo, foi a que teve menor número de inscritos nessa condição da década. Quando assumiu o cargo, em 2005, a meta da reitora Suely Vilela era chegar a ter 50% dos alunos da USP vindos de escolas públicas. O aumento de vagas nas instituições federais, as bolsas concedidas em faculdades privadas pelo ProUni e a própria atitude dos alunos, que não se inscrevem porque acham que não têm chances, estão entre os motivos que dificultam a inclusão. "A USP precisa rever o conceito dela de meritocracia. Do jeito que ela está, cria programas que geram mídia, mas não têm resultados efetivos", afirma Frei David, do cursinho Educafro, que atende uma rede de alunos de baixa renda. "Todas as universidades que criaram cotas viram que o cotista tem desempenho em média 30% menor no vestibular, mas após um ano de curso suas notas são iguais ou superiores aos seus concorrentes. A USP não leva esse dado em conta", completa Frei David.