Bons hábitos podem evitar câncer em 30%

Cerca de 30% dos casos de 12 tipos de câncer registrados no Brasil poderiam ter sido prevenidos com hábitos saudáveis, como dieta equilibrada, controle do peso e prática regular de exercícios. O resultado está em relatório divulgado ontem que mapeou a probabilidade de prevenção de tumor em quatro países, entre eles o Brasil. A estimativa é do relatório Política e Ação para a Prevenção do Câncer - realizada pelo Fundo Mundial de Pesquisas sobre Câncer e Instituto Americano para a Pesquisa do Câncer. A pesquisa analisou mais de 7 mil estudos sobre a incidência de tumores de esôfago; boca, faringe e laringe; estômago; cólon; pâncreas; mama; pulmão; rim; vesícula; fígado; próstata e endométrio. Com base nas evidências e no comportamento dos pacientes, apontou a probabilidade de prevenção no Brasil, EUA, Reino Unido e China. O tabagismo, responsável por cerca de 25% dos casos, não foi analisado. De forma geral, 19% de todos os tumores poderiam ser evitados no Brasil caso as indicações fossem seguidas. Segundo o estudo, os tumores evitáveis de cólon e de mama no Brasil são respectivamente 37% e 28% dos casos. "A alimentação balanceada é composta por elementos que podem proteger dos fatores de agressão às células", explica o coordenador da área de alimentação, nutrição e câncer do Instituto Nacional de Câncer, Fábio Gomes. O câncer de cólon, por exemplo, pode ser evitado com dieta que inclua fibras vegetais. "Na própria flora intestinal já existem substâncias com potencial cancerígeno e o consumo de fibras ajuda a diminuir o tempo que essas substâncias permanecem em contato com o intestino", diz Gomes. Outras substâncias como o alfa-caroteno, encontrado em alimentos como a cenoura, auxiliam no processo de destruição de células percussoras do câncer. Ou frutas cítricas, como a laranja, que contêm agentes antioxidantes que se ligam aos radicais livres das células, impedindo que sejam agredidas e destruídas. O relatório aponta outro vilão: as bebidas alcoólicas. Quando se analisam as probabilidades de tumores de esôfago e boca, faringe e laringe que poderiam ser evitados, a relação fica clara. No Brasil, cerca de 60% dos casos de câncer de esôfago são evitáveis. Para os tumores de boca, faringe e laringe, o índice no País é de 63%. Outros, como vegetais oleaginosos (amendoim, nozes, etc.) são importantes para prevenir o câncer de próstata, diz a nutricionista Anita Sachs, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Para as mulheres, Anita alerta que os alimentos com alto teor de gordura, como carne e certos tipos de leite, são os vilões do câncer de mama. COM EFE