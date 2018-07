Os alunos com bolsas parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni) que desejam receber o Financiamento Estudantil (Fies) podem fazer inscrição até o dia 16. Poderá ser financiado 25% do valor total da mensalidade do bolsista. As inscrições podem ser feitas no site do Ministério da Educação (www.mec.gov.br).