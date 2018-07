Bolsas de estudo por R$ 10 ao mês

Empresas e entidades sem fins lucrativos, aproveitando o grande número de vagas ociosas no ensino superior privado, têm atuado como intermediadoras entre estudantes e universidades para conseguir descontos que chegam a mais de 60% nas mensalidades. Para ter direito ao benefício, os interessados têm de se associar à organização e pagar taxas em torno de R$ 10 por mês. "É um negócio em que todos saem ganhando. Os estudantes conseguem a bolsa, sem a qual muitos não conseguiriam se manter na universidade. A instituição ganha mais alunos e combate o problema da inadimplência, pois o desconto está atrelado ao pagamento em dia", explica Fabio Villas Boas, diretor da Mais Estudo, empresa que mantém parceria com 15 universidades da Grande São Paulo e já ajudou 12 mil jovens a ingressar no ensino superior. Se o número parece alto, maior é a previsão para o primeiro semestre de 2009: 15 mil novos alunos devem se matricular em uma das instituições conveniadas graças à atuação da Mais Estudo. E o crescimento deve-se principalmente à propaganda boca-a-boca. "Já estamos negociando com universidades em Sorocaba e em Itu e temos planos de expandir nossa atuação para todo o Estado", afirma Villas Boas. Não há critério socioeconômico ou de nota para que o estudante tenha direito à bolsa. Basta se cadastrar no site da empresa e pagar taxa semestral de R$ 60. "Mas temos parcerias com ONGs da periferia e nosso foco é atender as classes C e D", afirma Villa Boas, que admite que uma remuneração "por resultado" (número de alunos matriculados) também é negociada caso a caso com as universidades. Rosilea Fernandes Maciel, de 26 anos, conseguiu uma bolsa na Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp) por meio da Mais Estudo. "Antes eu estudava na Uninove, sem nenhum tipo de bolsa. Tentei ProUni, Fies, mas nada deu certo. Entrei em contato com a empresa, que na época não tinha parceria com a Fadisp, e eles negociaram um desconto de 20% na mensalidade. Dá uma diferença de quase R$ 200, sem a qual seria inviável me manter no curso", diz Rosilea. Um projeto parecido é mantido pelo Centro de Ação Cultural Logolux. Para se associar à entidade e ter acesso aos descontos, os interessados devem freqüentar reuniões mensais e pagar mensalidade de R$ 10. A associação existe desde 2002, segundo o seu presidente, Eliezer dos Santos Melo. "Antes fazíamos um trabalho social com pessoas carentes no Vale do Ribeira, mas desde 2006 estamos atuando só nessa área educacional e temos 10 mil associados em São Paulo, Guarulhos e Mogi das Cruzes", conta. Rodrigo Resendes Sousa, de 25 anos, conseguiu bolsa de 50% no curso de Administração do Centro Universitário Ibero-Americano. "Pago cerca de R$ 350. Sem o desconto seria mais de R$ 700 e o sonho da faculdade teria de ser adiado." Souza chegou a negociar diretamente com algumas faculdades uma bolsa de estudos. "Algumas davam o desconto apenas por seis meses, outras exigiam que as notas ficassem acima de uma média estipulada e, para quem trabalha, é difícil manter as notas sempre altas", diz. QUALIDADE AMEAÇADA Nos últimos dez anos, o número de vagas no ensino superior público e privado cresceu mais de 200%. Já a quantidade de alunos que terminam o ensino médio e que ingressam na universidade continuou igual ou diminuiu. Como resultado, o último Censo da Educação Superior, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2006, mostrou que 42,6% das vagas oferecidas não eram preenchidas. Longe de ser a solução para o problema, o serviço prestado por essas entidades, na opinião do consultor Carlos Monteiro, pode representar "um tiro no pé" para as universidades particulares. "Se essas instituições estão conseguindo manter uma média tão alta de descontos, ou elas estavam cobrando demais dos outros alunos ou elas estão perdendo dinheiro", avalia. Monteiro alerta ainda que a renúncia de receita constante pode comprometer a qualidade do ensino. "Ou a faculdade assume o prejuízo ou deixa de investir na qualidade para poder reduzir custos. Isso se reflete na atualização do acervo bibliográfico e dos laboratórios de informática, por exemplo." O consultor de marketing educacional Cláudio Gonçalves alerta para o fato de que está surgindo a figura de um intermediário no ensino superior. "Essas entidades atraem cada vez mais jovens e as universidades podem acabar reféns dessa situação." Procurado pela reportagem, o MEC preferiu não se manifestar sobre o assunto. NÚMEROS 42,6% das vagas nas instituições de ensino superior não são ocupadas, segundo o último censo do MEC, de 2006 - mais de 90% em faculdades privadas 15 mil estudantes devem ingressar em universidades da grande São Paulo no início de 2009 por intermédio da Mais Estudo R$ 60 por semestre é o valor que um associado deve pagar à Mais Estudo para conseguir descontos que chegam a mais de 60% na mensalidade