Bolo de geléia de beringela com frutas secas

Tempo de preparo: 1h40 Rendimento: 10 porções Ingredientes: Para a geléia: 1 berinjela grande com casca, cortada em cubinhos 2 xícaras (chá) de açúcar 1 e 1/4 de litro de água 2 paus de canela 3 cravos 1 pedaço de 2 cm de gengibre descascado 1 pedaço de 4 cm de casca de limão Para o bolo: 3 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo 1 xícara (chá) de açúcar 2 xícaras (chá) de açúcar mascavo 2 colheres (chá) de bicarbonato de sódio 1 colher (chá) de canela em pó 1 colher (chá) de noz-moscada 1 colher (chá) de raspa de limão 1 colher (chá) de sal 1 e 1/4 de copo de óleo de milho 3/4 de copo de água 4 ovos grandes 2 xícaras (chá) de frutas secas (nozes, passas, damasco, tâmaras e ameixas, ou a combinação que desejar) açúcar de confeiteiro para polvilhar Preparo: 1. Faça primeiro a geléia. Numa panela, junte a berinjela, o açúcar, a água, a canela, o cravo, o gengibre e o limão. Cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até obter a consistência de geléia. Retire do fogo e reserve. 2. Numa tigela, misture todos os ingredientes secos do bolo. Em outra tigela, misture os ingredientes molhados, juntamente com a geléia de berinjela reservada. 3. Na tigela da batedeira, junte os ingredientes secos e os molhados, e bata até obter uma massa homogênea. Acrescente as frutas secas picadas e misture. 4. Despeje numa assadeira de furo no meio, untada e polvilhada, e asse em forno pré-aquecido a 150ºC, por aproximadamente uma hora. Sirva polvilhado com açúcar de confeiteiro. Custo: médio Grau de dificuldade: médio