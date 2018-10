'Bohemian Rhapsody': Novo vídeo do longa mostra a criação de 'We Will Rock You'

O filme conta com o ator Rami Malek (Mr. Robot) no papel do lendário vocalista Foto: 20th Century Fox/Divulgação

Bohemian Rhapsody, a cinebiografia do cantor Freddie Mercury, líder do Queen, teve trecho divulgado nesta terça-feira, 16. A sequência narra o nascimento do clássico We Will Rock You.

No vídeo, o guitarrista Brian May (Gwilym Lee) mostra uma nova canção para a banda ao bater seus pés e suas mãos, e diz que gostaria de "dar ao público uma música que eles mesmos possam tocar".

O filme conta com o ator Rami Malek (Mr. Robot) no papel do lendário vocalista, e promete mostrar a trajetória da banda desde 1970 até a última performance no Live Aid de 1985.

O longa será lançado em 1º de Novembro no Brasil.