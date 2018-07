Boas e más experiências nas férias

Que bom poder aproveitar as férias para fazer o que quiser, seja a hora que for, sem adultos nem professores para encher... Nada de ir para a escola, de fazer lição de casa, de deitar cedo... Este é o espírito de férias. Mas a vida não tira férias. Ela está sempre na ativa, descansando ou trabalhando, estudando ou vagabundeando! Da sua vida, quem cuida é você ! Ninguém vai poder controlar você o tempo todo. Nem os pais poderão lhe controlar totalmente para que você não faça nenhuma besteira... O que eu lhe proponho é que você não faça besteiras que comprometam a sua vida, nem a de ninguém. Beber e dirigir. Você quer algo mais arriscado? Você pode morrer, matar os passageiros, atropelar inocentes ou até mesmo matar outros inocentes que estão no carro que você trombar de frente... Engravidar. O corpo não tira férias. A gravidez é um sucesso biológico, e ela também não tira férias. Ser pai ou mãe é para sempre, sem férias... Usar drogas. Oferecer ao corpo algo que o faça querer de novo. Isto pode comprometer a sua vida...Portanto, antes de fazer, vale a pena pensar se o que fizer poderá se transformar em problema que estrague suas férias e a sua vida!