Boas de briga

Bandeira. Vaneska preside a Associação Brasileira de Luta Livre

Sem o prestígio dos tempos em que lotava ginásios e elevava o índice de audiência da Rede Record, entre os anos 1986 e 1990, a luta livre sobrevive graças à insistência de pessoas como Michel Serdan, ex-lutador e mentor dos Gigantes do Ringue, trupe de lutadores e referência nacional dessa modalidade. Até hoje, o grandalhão musculoso de 67 anos, careca, bigodudo e com cara de mau - só na aparência - ensina os golpes no andar superior da sua academia de ginástica, no bairro da Mooca, para homens e mulheres.

As raras mulheres que se aventuravam a subir no ringue, no passado glorioso, como as precursoras Neru, a Mulher Gorila e a Índia Amazonense, deram lugar às da nova geração: bonitas, com corpo trabalhado, lutadoras de artes marciais, profissionais liberais e universitárias. Hoje, elas são apenas 15.

O perfil masculino também mudou: em vez dos barrigudos de antes, agora precisam ter, no mínimo, 1,87 metro de altura, 90 quilos e corpo malhado. O grupo de hoje chega a 40. Esses grandões e as poucas mulheres que ingressaram no atual mundo da luta livre treinam, religiosamente, nas noites de terça-feira, sempre na academia de Serdan, que não cobra nada. "Prefiro dar aula de graça para lutadores com o perfil de que preciso, em vez de cobrar mensalidade e abrir para todo mundo", avisa o mestre.

A estudante de Administração do Mackenzie, Bárbara Ventura, tem 20 anos e trabalha nos postos de gasolina de sua família, fazendo de tudo, até lavando carro quando necessário. Começou treinando musculação na academia de Michel Serdan, quando resolveu se aventurar na luta livre. O mestre não botava fé que na "patricinha". "Ela era grandona, bonita e tinha corpão, então dei uma chance", diz Serdan. Para a sua surpresa, tornou-se uma das melhores.

Bárbara passou a fazer parte da equipe aos 15 anos, para desespero dos pais que, até hoje, não entendem direito o que fez a filhinha se tornar a fera Babi, de 1,72 metro e 69 quilos. Pior foi saber que é com os homens que as minguadas lutadoras treinam os golpes.

Diversão. Claudia é a Mulher Leopardo e Babi começou a praticar a luta aos 15

Cartilha. Sem regras rígidas, é comum os dois lutadores ganharem ajuda de seus apoios (pessoas que ficam do lado de fora do ringue para lhes dar suporte) e a pancadaria fake virar uma bagunça. Atuação do juiz, neste caso, é também pura marmelada.

Sobre o ringue, surgem golpes como: tesoura voadora (enlaçar os pés no pescoço do adversário e girar), draps (jogar os pés no peito), RKO (dar um gancho no pescoço para derrubar), pedigree (colocar a cabeça entre as pernas do opositor, segurar os dois braços e cair sobre ele com os joelhos no peito), aéreos (subir nas cordas do ringue e se atirar sobre o outro lutador), e por aí vai.

"Apesar de ser tudo ensaiado, a gente se esforça muito para ficar perfeito e não parecer artificial", avisa Babi. "A minha avó acha que é verdade e fica superaflita ao me ver lutar."

Quando Roberta Luzzi, de 29 anos, entrou para a turma, escutou de amigos: "Mas por que luta livre?" Nem por isso ela desistiu. Em seis meses de treino, Roberta entrou para valer na luta - sem usar apelido, prática comum antigamente, mas que está caindo em desuso entre a nova geração de lutadoras.

Sua primeira apresentação foi no ano passado, na Fundação Casa, antiga Febem, em evento beneficente. "Amei a experiência", diz a especialista em estética animal, que ensina técnicas de beleza para profissionais de petshop. Seu namorado a apoiou, e a filha Nathalia, de 4 anos, virou sua fã e decidiu praticar uma luta, o judô.

Além do nervosismo natural de quem sobe num ringue, existe o medo de esquecer a coreografia e, por causa de uma desatenção, se machucar ou causar lesões na parceira.

Frio na barriga. Até mesmo entre veteranas a adrenalina vai a mil durante uma apresentação, garante Cláudia Correa, a Mulher Leopardo. "Quem olha acha que é fácil, mas precisamos primeiro aprender a cair e, só depois, a aplicar os golpes", avisa a morena de 35 anos, que trabalha como enfermeira.

Deslizes acontecem: quem esquece parte do combinado vai levando puxões de cabelos, socos e chutes leves até retomar a sequencia da coreografia. Afinal, o show não pode parar. Há quase 10 anos atuando no Gigantes do Ringue, Cláudia não quer saber de aposentar a fantasia de oncinha que usa durante a luta. Apaixonada por artes marciais, foi faixa preta de kung fu, e pratica jiu-jitsu, além da luta livre.

Os lutadores não têm patrocínio, dependem apenas da venda (oscilante) na bilheteria. Por isso, o jeito é promover shows de luta livre em eventos. Os campeões de pedidos são os congressos do setor farmacêutico, realizado em hotéis. Atualmente, Michel Serdan faz um revezamento entre seus pupilos na hora de montar as equipes para as apresentações mensais. Quando é escalada, Cláudia, a Mulher Leopardo, embolsa entre R$ 300 e R$ 400. "Quem luta hoje é porque gosta, não dá para viver mais disso, como os lutadores de antigamente", avisa Serdan.

Para "resgatar e dar credibilidade" à modalidade, outro veterano dos ringues, Trovão, fundou em 1996 a Associação Brasileira de Luta Livre (Abraluli). Como Serdan, ele mantém uma academia na Vila Carrão, zona leste, onde oferece aulas para os integrantes da Trupe do Trovão, que se apresenta em cidades do interior paulista e em eventos de empresas. E sua linda filha, Vaneska Carmona, de 20 anos, é a presidente da entidade e também lutadora. "Não temos fins lucrativos", avisa a lutadora, formada em Educação Física. "Fazemos de tudo para não deixar a magia dessa modalidade morrer."

FEBRE AMERICANA

Nos Estados Unidos, praticantes de luta livre se transformam em grandes astros. As mais importantes organizações norte-americanas, a TNA (Total Nonstop Action) Wrestling e a WWE (World Westleing Entertainment), têm seus próprios canais de TV. Os programas quase diários são exibidos em vários países, têm enorme audiência e rendem campeonatos "disputados", em ginásios lotados.

Admiradas por milhares de fãs, as lutadoras da WWE são chamadas de "divas". A união de beleza e popularidade lhes leva à fama e a polpudos cachês e convites para posarem nuas em revistas masculinas. Embolsam também prêmios generosos em concursos e competições, como o tradicionalíssimo WWE Women’s Championship. A atual campeã feminina é a norte-americana Michelle McCool, uma loira de 30 anos, 1,78 metro de altura e 59 quilos, que levou o cinturão pela segunda vez.

Foi por causa dessa febre norte-americana que Serdan rebatizou o Gigantes do Ringue de GDR. "Está na moda usar só as iniciais", explica, com um sorriso maroto. Depois de bater em muitas portas, ele finalmente conseguiu um espaço na TV. No começo de abril, o GDR (Gigantes do Ringue) estreou seu programa na rede NGT (canal 48 em São Paulo). Será exibido todos os domingos às 22 horas.