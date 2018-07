BNDES vai destinar R$ 600 milhões até 2009 para financiar ônibus novos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu dedicar boa parte da semana à educação, uma das áreas com boa visibilidade no seu governo. Ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente e o ministro da Educação, Fernando Haddad, lançaram o programa Caminhos na Escola, uma linha de crédito para ônibus escolares destinados a crianças da zona rural. Amanhã, o presidente dedica o dia a inaugurar escolas técnicas no Rio e Minas Gerais. O objetivo do programa do governo federal é renovar, ampliar e padronizar frotas de ônibus escolares para estudantes da zona rural. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) terá linha de crédito para Estados e municípios financiarem a compra de 2,5 mil veículos. Recursos de R$ 600 milhões deverão ser aplicados até 2009. A expectativa é que sejam atendidos ao todo 4,5 mil municípios. Cercado de crianças de uma escola pública do Cruzeiro, bairro do Distrito Federal, Lula conheceu ontem um dos ônibus padronizados, amarelos com preto, semelhantes aos ônibus escolares usados nos Estados Unidos. "Parecido, mas é mais bonito, mais moderno", disse o presidente. À tarde, o porta-voz da Presidência, Marcelo Baumbach, deu entrevista para falar da viagem do presidente. Normalmente feitas apenas quando há viagens internacionais, a entrevista foi um resumo do roteiro presidencial - inauguração de escolas técnicas em Congonhas e Campos dos Goytacazes (RJ) e do novo campus do colégio Pedro II, em Realengo, subúrbio do Rio - e das ações do governo nessa área.