Bloodhound vence tradicional concurso internacional de cães

Trumpet, da raça bloodhound, venceu o Westminster Kennel Club. Foto: Timothy A. Clary/AFP

O cachorro Trumpet, da raça bloodhound ou cão de Santo Humberto, foi o vencedor do Westminster Kennel Club, tradicional concurso internacional de cães.

Em sua 146ª edição, o evento - que é realizado desde 1877 - ocorreu na noite desta quarta-feira, 22, em Nova York, nos Estados Unidos. Ao todo, foram mais de 3 mil animais de 200 raças diferentes participando da disputa.

Na final, Trumpet levou a melhor entre os outros seis finalistas e ficou com o título de "Best in Show" (Melhor em Espetáculo, em tradução livre). Os adversários dele eram das raças bulldog francês, lakeland terrier, maltês, pastor alemão, samoieda e setter inglês.