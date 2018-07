O Orgasmo Múltiplo da Mulher

Mantak Chia e Rachel Carlton Abrams (Fontanar)

A sabedoria milenar chinesa do taoismo prega que só é possível levar uma vida realmente saudável quando há conexão com a fonte do próprio desejo, a qual estaria ligada ao chi: a energia vital que circula pelo corpo e que pode ficar bloqueada por motivos físicos e psicológicos. Neste livro, uma médica de formação ocidental e um especialista em taoismo apresentam a prática e propõem exercícios para estimular o desejo e prazer femininos. Os capítulos trazem histórias de vida das pacientes da médica, na jornada por uma maior realização sexual. R$ 39,90.

Filha Mãe Avó e Puta

Gabriela Leite (Objetiva)

A trajetória da diretora da grife Daspu e da ONG Davida é tema do livro. Gabriela Leite estudava filosofia na Universidade de São Paulo quando decidiu virar prostituta. Nessa época, trabalhava como secretária e morava com a mãe. Foi nas boates por onde circulava que se sentiu atraída pelo novo universo, no qual mergulhou em busca de uma revolução pessoal, movida pela curiosidade. Em 1979, passou a ser reconhecida como líder da classe, quando organizou a primeira passeata de prostitutas na Praça da Sé, contra a repressão policial. Na autobiografia, ela descreve com franqueza as fantasias sexuais dos clientes, a relação com homens casados, o uso de drogas como atenuante da rotina, a repulsa, entre outros tópicos polêmicos. R$ 33,90.

Espermatozoides são de Homens, Óvulos são de Mulheres

Joe Quirk (Rocco)

Bem-humorado, o livro mostra as razões científicas para as diferenças entre os sexos. Listando exemplos do reino animal, o autor baseia-se na biologia evolutiva para revelar que tudo se resume aos espermatozoides e óvulos - o funcionamento dos corpos é a chave para entender o comportamento afetivo das pessoas. O homem produz entre 100 e 300 milhões de espermatozoides por ejaculação, enquanto a mulher já nasce com todos os óvulos que terá na vida (e leva cerca de um mês preparando cada um deles para a reprodução). Com esses dados, dá para ter pistas das razões que fazem os homens desejarem fecundar o maior número de mulheres, enquanto elas adotam uma postura mais seletiva. R$ 36,00.

Inocência Roubada

Elissa Wall e Lisa Pulitzer (Ediouro)

Elisa Wall viveu durante 18 anos com a seita poligâmica americana, denominada Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Lá nasceu e cresceu, encarando com naturalidade as determinações do líder. Até que, aos 14 anos, recebeu a ordem de se casar com um primo de quem não gostava. Foi então que passou a questionar os chamados desígnios divinos e o modo de vida da tal seita. Depois de conseguir fugir aos 18 anos - da igreja e da própria família -, relata as experiências vividas desde a infância. Tamanho o impacto dessa publicação que foi decretada a prisão do líder dessa igreja nos Estados Unidos. R$ 54,90.