Esquadrão da Moda - Clinton Kelly e Stacy London (Prestígio Editorial) Aqui está um ótimo guia para todo e qualquer tipo de silhueta. Os dois jornalistas americanos são os apresentadores do programa televisivo homônimo e especializaram-se em temas femininos. Transferiram para o papel as dicas que acumularam de forma dinâmica. Há fotos de pessoas que exemplificam cada tipo físico, com indicação de cortes e roupas adequados a mulheres e homens de estatura baixa, mediana, alta, com cintura larga, fina, curvas demais ou de menos, gordinhas, com muito busto, etc. Eles indicam ainda cores e peças ideais para o ambiente de trabalho, lazer e noite. Bem esquematizado e com toques úteis, o livro reforça a idéia de que a elegância é resultado do bom uso das proporções e do equilíbrio. R$ 49,90. Buda ou Desapego - Perry Garfinkel (Editora Rocco) Refazer os supostos passos de Buda Siddharta e sanar dúvidas metafísicas eram os objetivos do jornalista Perry Garfinkel quando foi produzir uma matéria para a National Geographic. Mas as experiências acumuladas na travessia pela Ásia foram tantas que sobrou material para este livro. Ele aborda as diferentes formas de budismo praticadas em países como Sri Lanka, Tailândia, China, Tibete e Japão. E traz à tona experiências de entrevistados. No mais, o livro traz um panorama dos trabalhos sociais e culturais desenvolvidos por budistas nesses países, e discorre sobre os ensinamentos de Siddharta por um prisma atual, usando frases do escritor Jack Keroauc, de Bob Dylan e Eminem. R$ 42,00. 600 Dicas do GNT para Você Ficar Superbonita - Sonia Biondo (Ed. Globo) A diretora do programa de TV Superbonita organizou esse calhamaço de dicas de beleza e bem-estar. São cinco capítulos divididos entre os temas cabelos, rosto, maquiagem, corpo e vida prática (com dicas para grávidas, noivas e orientações para viagens). Há receitas simples e caseiras, como uma mistura de óleo de amêndoas e açúcar cristal para fazer uma boa esfoliação nos pés. No quesito maquiagem, instruções para alongar os cílios, tornar os olhos mais aparentes, passar a base, pancake e pó de forma correta. Tudo bem prático, em consonância com a vida atribulada da fêmea moderna. As ilustrações de Marina Mayumi Watanabe completam o livro. R$ 23,90. Meu Pescoço é um Horror - Nora Ephron (Rocco) Não se deixe impressionar pelo título. As credenciais da autora já valem uma olhada: ela foi roteirista do simpático filme Harry & Sally, entre outros. Neste livro, reuniu divertidos ensaios sobre a condição das mulheres na faixa dos 60 anos. Pois é, agora é a vez delas! Depois de muita literatura direcionada às balzaquianas, no momento o must é celebrar a "nova mulher de 60". Aqui, porém, Ephron frisa como é difícil envelhecer... mas festeja os avanços tecnológicos que ajudam a enfrentar essa fase. Ela aborda questões inquietantes, como o sexo oposto, moda e a tal "manutenção corporal" (tratamentos anti-idade, plásticas, depilação, quilos a mais, etc.). Best seller nos Estados Unidos. R$ 26,50. Relaxe, você já está em casa - Raymond Barnett (Nova Era) O autor propõe aplicar a sabedoria do Tao (caminho ou rota) oriental para equilibrar a vida sem freio do Ocidente. Saia da prisão do passado, liberte-se das expectativas do futuro: o segredo é viver o momento plenamente, sentindo-se conectado com as forças da natureza, tanto externa como internamente. Por meio de histórias e exemplos práticos, ele dá dicas para não se aborrecer mais com pessoas que costumam levá-lo à loucura; entregar as questões que o perturbam ao Universo; e não perder a oportunidade de dar uma boa risada. Deus está em todas as coisas: esta é a grande lição do Tao. O autor reforça a necessidade de fazer cada atividade com plenitude e prazer. Siga o caminho. R$ 24,90.