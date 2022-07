Bianca Andrade lança o avatar Pink no metaverso: 'Meu alter ego'

Em uma séries de postagens em sua rede social, Bianca Andrade falou de seu mais novo projeto. Foto: Instagram/@bianca e @iampink

A empresária e influenciadora digital Bianca Andrade , a Boca Rosa, entrou para a lista dos famosos que lançaram seu avatar no metaverso. Pink foi apresentada oficialmente na última segunda-feira, 25, e já tem, até o fechamento desta publicação, 87 mil seguidores no Instagram.

Em uma séries de postagens em sua rede social, Bianca falou de seu mais novo projeto. "Pink sempre esteve entre nós. Dessa vez, desenvolvemos uma estratégia de 5 meses (5 é meu número de trabalho) para criarmos um novo mundo rosa e fazer Pink grudar na cabeça de vocês", escreveu a influencer.

"Pink é meu alter ego. Sempre disse que precisava de duas Biancas para dar conta de tudo, e ela chegou para me ajudar nessa missão. Moderna e à frente do tempo, vai incentivar e encorajar, vai ensinar e também errar porque estamos prontas para deixá-la viver Tudo!", continuou.

Na conta da Pink, a própria avatar se define: "Gosto de provocar, fazer a diferença e quebrar tabus. Liberdade é meu maior valor e a ousadia faz parte do meu DNA. Às vezes, não sou compreendida e talvez isso aconteça por eu ser uma mulher à frente do meu tempo, mas esse é o começo de uma nova era".

"Quero que mais mulheres se sintam como eu, que quebrem tabus e se reinventem. Gosto de criar moda e de estar na moda. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pink e nossa história está apenas começando", finalizou.

Avatar de Sabrina Sato

Em novembro de 2021, a apresentadora Sabrina Sato ganhou seu alterego virtual. Satiko, um misto de avatar da artista com uma figura dotada de personalidade própria, conta com mais de 33 mil seguidores no Instagram até o momento.

"Satiko nasceu com a proposta de ampliar a forma como interajo e me comunico com vocês. Ela viverá experiencias que não tenho tempo de viver e produzirá um conteúdo diversificado. Satiko tem vida e personalidade próprias", disse Sabrina, na época, em sua conta na rede social.

O avatar até já ganhou um apartamento de verdade na cidade de São Paulo. O imóvel faz parte de uma estratégia que busca dar mais visibilidade para a bonequinha, criada pela startup Biobots, de produção e desenvolvimento de produtos digitais e que gerencia perfis de personalidades virtuais na internet.

O apartamento será usado como ponto físico para a criação de conteúdos digitais para Satiko, incluindo conversas com convidados especiais, como a Dona Kika, mãe de Sabrina Sato.

Mais famosos vão virar avatar

Dez celebridades fecharam acordo com a Biobots para criar seu próprio avatar, segundo anúncio feito na última sexta-feira, 22. Entre os novos clientes estão as atrizes Ticiane Pinheiro e Deborah Secco (e a filha da artista, Maria Flor), os atores Cauã Reymond e Duda Nagle, a cantora Luiza Possi, a apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann e a influencer Natalia Beauty.