Bezzi e Bono

Um dia desses, um amigo do meu papi veio em casa e perguntou o que era um quadrinho com uma foto nossa na parede. Mami respondeu que era uma das nossas colunas do jornal. Ela achava aquela uma das mais significativas (falava de seu amor pelos gatos) e decidiu enquadrar. O tal amigo começou a rir e dizer que ter coluna de gato é coisa de veado. ?Veado??, perguntei. Mas Papi não escreve sobre gatos? Depois de tudo explicado, comecei a querer entender o raciocínio dos humanos. Por que que quem gosta de gatos é chamado de veado? Somos parentes dos leões e dos tigres. Não consigo imaginar animais com mais pêlos para falar ?sou macho, vai encarar?. E o que dizer dos Poodles e suas fitinhas coloridas? Sabe o que é melhor? Deixar essas supostas ?autoridades em comportamento? pensarem assim. Deixem que xinguem, que tirem sarro. Enquanto eles perdem tempo falando bobagens e limpando o cocô de seus cachorros, eu e papi vamos nos aprimorando na arte budista de amar a todos, independentemente do que pensam e fazem. Veja só. Eu adoraria ter um cachorro em casa. Poderia ter alguém para dar ordens e me divertir quando estou entediado. Mas como sou zen...