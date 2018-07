Bezzi & Bono

Todo dia é a mesma coisa. Eu quero assistir futebol e o Bono fica teimando em assistir ao Animal Planet. A insistência foi tanta que acabei cedendo. Hoje o canal especializado em animais virou um ?must? em casa. Tenho de admitir que como amante dos animais, me deleito com vários programas, especialmente os documentários. Esta semana, uma família de guepardos foi a atração principal de um deles. É muito bacana observar as semelhanças entre os felinos selvagens e os caseiros. Alguns hábitos como as brincadeiras, o modo de perseguir a caça e a forma como reagem ao pressentirem o perigo são iguaizinhos. O Bono ficou me perguntando a todo momento se poderíamos trazer um deles pra casa. Ele queria que o guepardo o treinasse para a prova de 100 metros rasos para felinos. Afinal, ele é ?apenas? o animal mais veloz do mundo. Marco Bezzi, 32, e Bono, 1 , trazem toda semana dicas e histórias para os pets e seus donos. E-mail: vidadepet@yahoo.com.br