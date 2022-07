Beyoncé lança 'Renaissance', novo álbum da cantora

Beyoncé na capa do álbum 'Renaissance', que será lançado em 29 de julho. Foto: Twitter/@beyonce

Após um hiato de seis anos, Beyoncé lançou na madrugada desta sexta-feira, 29, Renaissance, álbum inspirado na pegada house music das décadas de 80 e 90. Com referências do hip hop, a artista ressurgiu com uma proposta dançante. O trabalho conta com 16 faixas.

Desenvolvido durante a pandemia, o álbum foi criado com o propósito de festejar, como havia antecipado Beyoncé em algumas entrevistas. "É uma celebração de viver em abundância e fora das expectativas dos outros. Age tal qual um lembrete de como é raro ver esta artista hiper-disciplinada simplesmente se divertindo nos seus próprios termos", avaliou o jornal The Guardian sobre o novo trabalho da cantora.

O álbum possui o mesmo estilo de Break My Soul, primeiro single divulgado pela artista, lançado em junho deste ano. Poucas horas após a publicação, o trabalho alcançou o topo no iTunes Brasil e vem causando fervor na internet.

Dois dias antes do lançamento, o álbum vazou na internet. Admiradores da artista compartilharam fotos do disco sendo comercializado na França. Apesar disso, o episódio não abalou o sucesso imediato do trabalho.

Após a divulgação de Renaissance, Beyoncé divulgou uma carta em suas redes sociais como forma de agradecimento as fãs. "O álbum vazou, e todos vocês realmente esperaram até o momento do lançamento apropriado para que pudessem apreciá-lo juntos. Eu nunca vi nada parecido. Eu não posso agradecer o suficiente por seu amor e proteção", diz na publicação.

Repercussão

Alguns fãs comentaram que as faixas provocam a sensação de estarem conectadas. "Se vc não dá atenção, nem vê que trocou de música", escreveu.

Po trazer uma proposta diferente em Lemonade, álbum aclamdo pelo público e pela crítica, Renaissance renova a autencidade da artista, marca registrada em seus trabalhos. "Beyoncé sempre me faz estranhar, no primeiro momento, alguns sons que ela cria - a gata é viciada em tirar as pessoas da zona de conforto a cada álbum", comentou outro admirador.

se vc não dá atenção, nem vê que trocou de música #RENAISSANCE — Douga (@agaydasbolsas) July 29, 2022

a beyoncé sempre me faz estranhar, no primeiro momento, alguns sons que ela cria - a gata é viciada em tirar as pessoas da zona de conforto a cada álbum #RENAISSANCE — Pedro (@pedromir4nda) July 29, 2022

O trabalho também conta com participações de peso: Jay-Z, Drake, Kanye West e Pharrell Williams. O remix do single Plastic Off The Sofa é com a irmã de Beyoncé, a também cantora Solange.

Confira os singles que compõem o disco: