Beyoncé anuncia nova música, 'Break My Soul', para a madrugada desta terça

Beyoncé anunciou o lançamento da nova música, 'Break My Soul'. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A cantora Beyoncé anunciou o lançamento da música Break My Soul para a madrugada desta terça-feira, 21. A canção estará disponível nas plataformas digitais à 1h da manhã, pelo horário de Brasília.

A faixa é o primeiro lançamento do novo álbum da artista, Renaissance, que foi anunciado no dia 16 de junho e chega às plataformas em 29 de julho.

Beyoncé divulgou a novidade discretamente nas redes sociais, dizendo apenas que Break My Soul será a sexta faixa do álbum. No site oficial da cantora, já é possível fazer o pré-save de Renaissance no Spotify, Apple Music ou Tidal.