'Besouro Azul': diretor de filme com Bruna Marquezine planeja sequência

'Besouro Azul', nova superprodução da DC Comics, será a primeira a ter personagens latinos como a brasileira Bruna Marquezine. Foto: DC Comics e Mariana Maltoni

A nova superprodução da DC Comics, Besouro Azul, tem estreia prevista para 2023. Mas antes mesmo do novo herói chegar às telas dos cinemas, o diretor Ángel Manuel Soto já considera dar sequência à história.

Em entrevista ao site El Nuevo Día, ele afirmou: "Temos planos, e já conversamos sobre as sequências de Besouro Azul. Eu certamente quero trabalhar em mais filmes dele, mas tudo vai depender da resposta do público. Pelo menos de ponto de vista criativo, a história dele não acaba neste primeiro filme".

No filme, a história será focada em um adolescente responsável por assumir a identidade do herói Besouro Azul. A produção conta com a atriz brasileira Bruna Marquezine no papel de Jenny, e o ator norte-americano de ascendência latina, Xolo Maridueña, que interpréta o personagem principal, Jaime Reyes.