O papa Bento XVI recupera-se bem da cirurgia que realizou depois de fraturar o pulso direito na residência de verão de Les Combes, no norte de Itália. Segundo informações do Vaticano, o papa, que é destro, ainda está se adaptando à rotina de trabalho com o braço direito engessado. Bento XVI pretende retornar a Roma no dia 29.