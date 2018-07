O papa Bento XVI fez ontem um tradicional resumo de suas atividades durante o ano, destacando a visita ao Brasil, em maio, para a abertura da 5.ª Conferência-Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, em Aparecida (SP). O encontro com jovens no Estádio do Pacaembu foi descrito pelo pontífice como "momento culminante" da viagem.