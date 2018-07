Bem longe do look de academia

Sabe aquela legging encostada num canto da gaveta, renegada ao mais obscuro esquecimento desde que você largou a academia e desistiu de vez das caminhadas matinais? É bom parar de tratá-la com tanto desprezo. Veja galeria de fotos A calça ?justona?, quentinha, ótima para malhar (ou para se esconder do frio em casa), surgiu poderosa e repaginada nas passarelas da Europa e de Nova York, no começo de 2006, virando febre globalizada. Combinada com vestidos, trend coats, casacões, polainas, sapatilhas e botas, ganhou as ruas, os restaurantes e as boates. Deixou o perfil casual para se transformar no principal artigo fashion do frio gringo. Aqui na terrinha, a adesão em massa promete se repetir durante a temporada gelada. Os desfiles de inverno, que começam na próxima semana - o Fashion Rio, no dia 14, e o São Paulo Fashion Week, no dia 24 -, de olho no que rola nas vitrines estrangeiras, devem decretar o fim da aposentadoria da legging também nas prateleiras e gavetas tupiniquins. Boa aceitação ?A peça será a principal novidade da próxima estação?, avisa Marcelo Pedrozo, docente de estilo e modelagem do Senac - SP. ?O público brasileiro já está habituado a usar esse tipo de calça, que tem muito a ver com o biotipo das mulheres daqui. No entanto, ainda é uma roupa para ficar em casa e praticar esportes, mais casual. Agora, passando por uma releitura, com uma linguagem fashion, ?oitentista?, acredito que a aceitação no Brasil será muito boa.? Combine direito Por fashion entenda-se distância das camisetas folgadas e dos tênis brancos, esportivos, acompanhamentos recorrentes da legging entre as brasileiras. ?Muitas lojas já vendem blusas mais longas, que parecem vestidinhos, algumas com abertura lateral, ideais para serem usadas com calças justas. Outro ótimo complemento é a polaina, que reforça o visual anos 80?, ensina Marcelo. Nos pés, valem botas e saltos. ?Leggings longas pedem sapatos altos e fechados. As curtas, tipo capri, aceitam saltos mais baixos e abertos.? Para te ajudar a ir preparando o look de inverno, selecionamos imagens da moda de rua na Europa e em Nova York, registradas por blogs locais, e de alguns desfiles internacionais, que dão uma clara idéia da versatilidade que ganharam as calças tipo ´fusô´. Aprenda a combinar a peça - e reserve um lugar especial para ela no guarda-roupa.