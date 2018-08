Behati Prinsloo compartilha foto de Adam Levine com a filha

Adam Levine segura sua segunda filha, Gio Grace, no colo. Foto: Instagram / @behatiprinsloo

A modelo africana Behati Prinsloo compartilhou uma foto íntima com o marido, o cantor Adam Levine, segurando a segunda filha do casal, Gio, no colo. A publicação, feita em sua conta no Instagram, foi uma homenagem ao Dia dos Pais, que é celebrado nos Estados Unidos no terceiro domingo de junho.

"Meu primeiro bebê segurando nosso SEGUNDO bebê... Nossas meninas são tão sortudas de chamá-lo de pai e eu sou tão sortuda por ter você como marido, amante e amigo. Nós te amamos. A vida é melhor com você", escreveu a modelo, que é casada com o vocalista da banda Maroon 5 desde 2014.

Behati, que é uma das "angels" da grife de lingeries Victoria's Secret, ainda concluiu o post fazendo uma homenagem ao próprio pai. "Obrigada por ser o melhor exemplo e mostrar o que eu deveria querer em um marido e um pai", completou.

Levine e Behati são pais de Dusty Rose, de 20 meses, e Gio Grace, que nasceu no início de fevereiro deste ano.