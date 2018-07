Bebê escolhido geneticamente salva irmão

Médicos espanhóis anunciaram ontem o primeiro transplante no país de sangue de cordão umbilical de um doador nascido após seleção genética para essa finalidade. Com isso, o bebê Javier salvou seu irmão Andrés, de 7 anos, portador de uma anemia congênita, considerada incurável. Apelidado de "bebê remédio" pelos espanhóis, Javier, que nasceu em outubro de 2008, foi escolhido geneticamente para curar Andrés, que sofria de uma anemia severa hereditária, chamada talassemia beta maior. A doença o obrigava a receber constantemente transfusões de sangue. Para que o transplante tivesse sucesso, foi usada a técnica de diagnóstico genético pré-implantacional, que permite analisar embriões fecundados (proveta) para eliminar os que contêm alterações genéticas que transmitem doenças. Desse modo, são implantados no no útero apenas os embriões sem os genes das patologias congênitas. O método só pode ser utilizado na Espanha quando se confirma que se trata do último recurso e única via possível para salvar a vida de um irmão doente. O avanço médico permite ter "certeza razoável" de que Andrés já está "curado", segundo afirmaram os médicos. O processo começou em janeiro, quando Andrés foi submetido a uma intensa quimioterapia, durante uma semana, para esvaziar sua medula óssea do tecido afetado pela anemia. Após ficar comprovado que não restavam elementos patogênicos (que podem provocar novamente a doença), em 23 de janeiro o sangue do cordão umbilical de Javier foi transplantado para Andrés por um processo convencional. Durante três semanas, o menino ficou internado em uma unidade de ambiente protegido para evitar qualquer contágio, sob observação para garantir que ele não rejeitaria o material transplantado e que gerava seu novo sangue, já livre da doença. Ele recebeu alta em 18 de fevereiro e, após alguns meses de medicação, será um menino saudável, que não precisará mais passar pelas centenas de transfusões de sangue às quais estava condenado.