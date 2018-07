Bebê de 5 meses morre em creche de Embu-Guaçu

Beatriz Rafaela Cruz Silva, um bebê de 5 meses de idade, morreu na manhã de ontem em uma creche municipal em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a criança foi deixada no local pela mãe por volta das 7h30. Uma funcionária conta que colocou Rafaela no chiqueirinho para olhar as outras crianças e, por volta das 10 horas, ao perceber que ela chorava muito, percebeu que havia sangue no nariz e ao lado da cabeça do bebê. Ela foi socorrida, mas chegou morta à unidade de saúde. A polícia solicitou perícia técnica para descobrir o motivo da morte. Há menos de duas semanas, uma menina de 3 meses foi encontrada morta em uma creche no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo. Segundo relatos, uma funcionária foi acordar o bebê para dar banho e percebeu que sua boca estava roxa. Ela também foi levada ao hospital, mas chegou morta. No ano passado foram registradas pelo menos outras cinco mortes de crianças em creches particulares e públicas no Estado de São Paulo. Em uma delas, em Ribeirão Preto, João Pedro Velloso, de 6 meses, teve uma parada cardíaca cuja causa ainda não foi esclarecida. Em outro caso, ocorrido na capital do Estado em setembro do ano passado, o bebê Gabriel Ribeira, de 7 meses, estava com meningite e morreu por ter aspirado o próprio vômito.